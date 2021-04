Développeur Sénior (.NET Core)

À PROPOS DE L’ENTREPRISE



AXES est une plate-forme de gestion de l’information en nuage qui accorde des licences d’intelligence et d’applications exploitables à l’industrie mondiale du jeu et du divertissement.

Avec des appareils IoT diffusant des données provenant de plus de 40 pays, AXES donne un sens à des milliards d’éléments de données de joueur, de machine, de temps et d’espace pour créer de la valeur, augmenter les revenus et améliorer l’engagement des joueurs.

La plate-forme AXES offre des applications natives et tierces comme le jackpot, la fidélisation, les récompenses, l’argent liquide et la comptabilité pour améliorer les performances et la rentabilité des clients. L’avantage AXES est simple : nous pouvons nous connecter à n’importe quel type, nombre de machines et taille d’emplacement.

Et pour en apprendre davantage sur nous: https://www.axesnetwork.com

LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Nous recherchons des Développeurs Séniors autonomes, créatifs, axés sur la solution et aimant les défis afin de faire de la programmation .NET Core et C#.

L’application en entièrement hébergée sur les serveurs Azure de Microsoft.

Vous serez en charge de proposer à l’équipe des solutions mieux adaptées à notre réalité, participer aux prises de décision technologiques et à l’implémentation de la nouvelle techno, en plus de trouver des solutions à nos défis quotidiens!

Vous pourrez travailler sur un horaire de jour, de soir ou de nuit, peu importe, car AXES est une équipe de 20 Développeurs, sur deux continents, alors on trouvera un fuseau horaire pour vous accueillir!

Pour plus d’information ou pour postuler, consulter l’offre complète ici : https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/go-rh/developpeur-senior-.net-core-/6481225