SOMMAIRE DU POSTE

Thermafix A.J. Inc. est une entreprise en pleine progression qui existe depuis près de 40 ans. Nous nous spécialisons dans la fabrication d’unités de verre scellées et dans la distribution de produits verrier, tel que les douches, verre décoratifs ou imprimés, miroirs ainsi que dans la fabrication et installation de produits verriers.

Nous recrutons présentement des employés de production qui participeront à la fabrication de vitrages isolants conçus pour les fenêtres résidentielles, dans notre usine d’assemblage de St-Nazaire-du-lac-St-Jean et celle de Baie-St-Paul.

Un BONI d’embauche de 500$ après 1 mois

DESCRIPTION

Opérer divers équipements de production

Procéder à l’assemblage des composantes

Maintenir votre environnement propre et sécuritaire

Assurer la qualité des produits selon nos standards

Salaire compétitif, et gamme complète d’avantages sociaux

40 heures semaine - du lundi au vendredi.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Posséder une bonne débrouillardise

Ponctuel

Adresse courriel pour postuler : rh@thermafix.com