POSTES EN RÉSIDENCE SEMI-AUTONOME ET NON-AUTONOME

QUART DE TRAVAIL DE JOUR, DE SOIR ET DE NUIT TRAVAIL EN RÉSIDENCE DE PERSONNES ÂGÉES ET EN DÉFICIENCE PHYSIQUE SUR LES TERRITOIRES DE CHICOUTIMI ET JONQUIÈRE

7 POSTES À COMBLER FORMATION ET PROFIL RECHERCHÉ • DEP préposé aux bénéficiaires ou carte de PDSB et RCR à jour • Connaissance approfondie des principes et techniques de déplacement sécuritaire des personnes

• Souci de la qualité et de la satisfaction du client

• Habileté à communiquer

• Sens des priorités et jugement

• Autonomie

• Discrétion et respect de la confidentialité FONCTIONS • Accompagner les clients lors de leurs soins d’hygiène (bain, bain au lit, toilette partielle, etc.).

• Administrer la médication.

• Faire ou refaire le lit.

• Développer chez la personne des compétences relatives aux soins d’hygiène et à l’habillement.

• Aider les personnes ayant une déficience physique à circuler à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant.

• Exécuter le déplacement des résidents par la méthode de transfert de poids et de contrepoids (PDSB) au besoin.

• Appliquer les plans de service.

• Effectuer l’entretien ménager selon le rapport journalier en appliquant les règles d’hygiène et de désinfection conformément aux techniques de sécurité incluses dans les procédures.

• Effectuer la lessive, le séchage et le repassage.

• Collaborer avec la cuisinière pour l’entretien de la cuisine.

• Préparer le déjeuner des résidents et effectuer le service aux tables lors des repas (dîner/souper). CONDITIONS

• Disponibilité d’une fin de semaine sur deux obligatoire;

• Salaire selon la convention collective (semi-autonome à partir de 18.30$, non-autonome à partir de 18.77$ + prime de nuit 2.00$);

• Formation continue; Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à Madame Joanie Néron au 418-547-5907 poste 231 ou encore par courriel à l'adresse suivante joanieneron@cssdrs.com