PRÉPOSÉ À DOMICILE Aide à la Vie Quotidienne (AVQ)

SECTEURS: CHICOUTIMI, JONQUIÈRE ET LES ENVIRONS FORMATION ET PROFIL RECHERCHÉ

• DEP préposé aux bénéficiaires ou carte PDSB et RCR à jour • Connaissance approfondie des principes et techniques de déplacement sécuritaire des personnes

• Souci de la qualité et de la satisfaction du client

• Habileté à communiquer

• Sens des priorités et jugement

• Autonomie

• Discrétion et respect de la confidentialité FONCTIONS • Exécuter les techniques relatives au bain et à la toilette de la personne (bain, bain au lit, toilette partielle, etc.)

• Procéder aux techniques liées à l’habillement.

• Exécuter les soins liés à l’alimentation.

• Faire ou refaire le lit.

• Développer chez la personne des compétences relatives aux soins d’hygiène et à l’habillement.

• Aider les personnes semi-autonomes à circuler à l’aide d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant.

• Exécuter le déplacement des résidents par la méthode de transfert de poids et de contrepoids (PDSB).

• Utiliser un lève-personne.

• Appliquer les plans de service (peut inclure des tâches de préposée – aide à la vie domestique – AVD) CONDITIONS

• Disponibilité d'une fin de semaine sur deux obligatoire;

• Salaire selon la convention collective (à partir de 18.23$ + frais de kilométrage);

• Formation continue;

• Possibilité de temps plein ou de temps partiel. Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature à Madame Joanie Néron au 418-547-5907 poste 231 ou encore par courriel à l'adresse suivante joanieneron@cssdrs.com