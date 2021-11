Préposé(e) aux bénéficiaires (5 postes ouverts)

Description du poste

Sous la supervision de la Directrice des soins infirmiers, la préposé(e) aux bénéficiaires œuvre auprès des personnes aînées pour appuyer leur quotidien. Elle veille et pourvoit au bien-être des résidents. Elle aide les personnes dans leurs déplacements, à l'hygiène et à l'alimentation. Elle voit aussi à la propreté des lieux. Elle collabore avec les autres professionnels à offrir un milieu de vie stimulant. Le travail d'équipe rend notre approche très humaine. Faites une visite virtuelle de la résidence sur notre site Web. https://www.lesaintjude.com/

AVANTAGES SOCIAUX

Fonds de pension

Assurances collectives

Congés maladie payés

Repas payés

Prime covid

Uniformes



HORAIRE



Nombre d'heures par semaine : entre 24h et 36h

Disponibilité : jour, soir et nuit disponible 1 fin de semaine sur 2.

EXIGENCES

Expérience : avec la clientèle ainée serait un atout;

Scolarité : DEP Préposée aux bénéficiaires (assistance à la personne établissement et domicile)

ou autre formation reconnue par le gouvernement

ou autre formation reconnue par le gouvernement Formation : PDSB/RCR complété

ON VOUS ATTEND!

Le Saint-Jude offre les meilleures conditions du marché en résidence privée pour aînés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Conciliation travail-vie personnelle (famille)

Stabilité et sécurité d’emploi

Nombre d’heures garanties

Milieu stimulant et équipe dynamique

Construction neuve, selon standards élevés

Approche milieu de vie

Formation continue et encouragée par l'employeur (avancement)

Tu es PAB et formé, viens au journées d’embauches les 16 et 17 novembre entre Midi et 18h. Tu veux une visite privée de la résidence et une entrevue sur le champs, prends rendez-vous au 418-668-0946.