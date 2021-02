Soudeurs(euses) TIG recherchés(ées)

À PROPOS DE MR FAB

Fondée en 2011 et regroupant aujourd’hui plus de 25 employés, MR FAB, a pour mission de fabriquer et d’installer des équipements en acier inoxydable de grade alimentaire, sanitaire et médicale de l’idée à la mise en service personnalisée, et ce au niveau régional, provincial et international. MR FAB c’est une équipe de gens passionnés et engagés. C’est aussi une entreprise pour qui l’innovation est sans limite et qui a un souci socio-environnemental de haute qualité. Le contexte de pandémie vécu dans les derniers mois a permis à l’entreprise de doubler son chiffre d’affaires, de développer de nouveaux marchés et de se positionner comme un acteur important dans leur secteur d’activités. L’entreprise est donc actuellement à la recherche de soudeurs (euses) TIG afin de répondre à la demande de production des projets en cours.

LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT

Relevant du directeur de production, la personne aura à effectuer l’assemblage et le soudage au TIG de projets d’acier inoxydable (Stainless). Plus spécifiquement, la personne aura les tâches suivantes :

Effectuer la préparation des pièces pour la coupe des métaux

Faire des ajustements sur les pièces de l’assemblage avec la presse hydraulique

Procéder au polissage, sablage et nettoyage de l’assemblage final avant la livraison

S’assurer que l’emplacement chez le client est conforme

Installer les pièces chez les clients

Réparer ou modifier les pièces selon les demandes du client

Participer aux tests de bon fonctionnement de l’équipement installé

La personne devra être en mesure d’utiliser les outils suivants :

Soudeuse TIG

Équipements d’usinage (Scie à découper, perceuse, sableuse, meule, polisseuse)

Appareil de levage

Presse hydraulique en ''H''

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS

Expérience en soudure sur de l'acier inoxydable avec le procédé TIG

Connaissance en tuyauterie (prise de mesure, fabrication et soudure)

Excellente compréhension en lecture de plans isométriques

Expérience en soudure sanitaire

DEP en soudage-montage ou expérience équivalente

ASP construction est un atout

QUALIFICATIONS PERSONNELLES

Esprit d’initiative

Autonomie et polyvalence

Méthodique et rigoureux

Collaboration et esprit d’équipe

Soucieux de la qualité du travail effectué

LES AVANTAGES DE VOUS JOINDRE À L’ÉQUIPE

Un milieu de travail propre

Une équipe de passionnés

Un environnement de travail sécuritaire

Prendre part à une entreprise innovante et écoresponsable

Participer à la croissance et la renommée de l’entreprise

Poste permanent à temps plein

Un salaire en fonction de l’expérience

Un horaire de travail de jour du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30

Deux (2) semaines de vacances par année, soit 4% du salaire annuel

Un REER collectif

Processus d’évaluation de rendement

Processus d’amélioration du climat de travail

Stationnement sur place

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre CV à stephaniegt@gorh.co