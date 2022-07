Aide foreur - Forage G4

Description du poste d'aide foreur :



Sous la supervision du foreur, l'aide-foreur sera amené à: aider au déplacement et à l'installation de la foreuse, manipuler les tiges de forage et les tubes carottiers et bien classer les échantillons. Surveiller la ligne à eau et les différents niveaux de carburant et s'assurer de bien ranger les outils et l'espace de travail. Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations de forage.

Pour postuler : Consulte le site web au http://g4drilling.com/emplois

ou appelle au 825-4079 poste 223.