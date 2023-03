Auxiliaires en laboratoire - SOPFIM

Qui sommes-nous?

Créée en 1990, la SOPFIM est un organisme privé à but non lucratif, administré conjointement par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et l’industrie forestière du Québec. Elle est le seul organisme reconnu dans la lutte biologique contre les ravageurs forestiers au Québec. La SOPFIM réalise des programmes de pulvérisation aérienne d’insecticide biologique contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) dans plusieurs régions du Québec.

Environnement de travail

Un milieu de travail stimulant

Une équipe motivée

Un travail hors du commun

Responsabilités

Sous la supervision du responsable de laboratoire, l’auxiliaire de laboratoire participe activement à l’analyse de branches et au dénombrement des larves de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Plus précisément, vous aurez à :

Effectuer une analyse rigoureuse des échantillons (décompte et mesure de larves de tordeuses des bourgeons de l’épinette);

Évaluation de la défoliation des pousses dans des branches de résineux;

Faire la saisie des données dans un formulaire électronique;

Collaborer à la réalisation de différents projets de recherche sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

Profil recherché

Minutie

Bonne capacité attentionnelle

Rendement dans la moyenne du groupe

Soucieux de la qualité des résultats

Conditions proposées par l’équipe de la SOPFIM

Poste d’une durée de 10 à 12 semaines, de mai à août 2023;

Possibilité de travailler dans différentes régions telles que Chicoutimi (St-Honorée), Rimouski (Sainte-Blandine), Amqui, Gaspé et Abitibi-Témiscamingue (Val-d’Or);

Un salaire horaire compétitif de 21,62 $;

Un horaire de travail à 40 h / semaine (cinq jours travaillés pour 2 jours consécutifs de congé);

Possibilité de temps supplémentaire en période de pointe.

Diplôme collégial ou universitaire complété ou en voie d’obtention en sciences pures, sciences naturelles ou tout autre domaine connexe, ou toute expérience jugée pertinente en lien avec les attributions de l’emploi;

Les candidats doivent demeurer dans une des villes citées plus haut.

Les personnes qui désirent postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation en précisant la région désirée et un curriculum vitae à l’une des adresses ci-dessous :