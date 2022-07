Description du poste de foreur :



- Installe la foreuse de manière sécuritaire (débroussaille et/ou bûche au besoin)

- S’assure du contrôle et fonctionnement de la foreuse

- Prends les tests, complète les rapports

- Supporte et supervise les tâches de l’aide-foreur (manipulation des tubes carottiers et des tiges de forage, surveillance de la ligne à l’eau, des pompes, etc.)

Pour postuler : Consulte le site web au http://g4drilling.com/emplois

ou appelle au 825-4079 poste 223.