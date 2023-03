Ouvriers Forestiers- SOPFIM - Abitibi

Qui sommes-nous ?

Créée en 1990, la SOPFIM est un organisme privé à but non lucratif, administré conjointement par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et l’industrie forestière du Québec. Elle est le seul organisme reconnu dans la lutte biologique contre les ravageurs forestiers au Québec. La SOPFIM réalise des programmes de pulvérisation aérienne d’insecticide biologique contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) dans plusieurs régions du Québec.

Nous offrons également la possibilité de renouveler votre contrat, et ce, année après année.

Environnement de travail

Un travail à l’extérieur en forêt;

Une équipe motivée;

Un travail stimulant hors du commun;

Des responsabilités diversifiées.

Responsabilités

Sous la responsabilité du chef de secteur, l’ouvrier forestier participe activement au suivi du programme de pulvérisation en cours ainsi qu’à la planification du programme à venir en réalisant diverses tâches en forêt.

Plus précisément, vous aurez à :

Effectuer différentes récoltes d’échantillons (vous aurez à utiliser les sécateurs à perche);

Établir des parcelles-échantillons;

Réaliser certaines tâches de nettoyages avec débroussailleuse, élagueuse et scie à chaîne;

Participer activement au suivi des différents programmes de protection;

Effectuer des déplacements fréquents en forêt;

Utiliser quotidiennement un cellulaire et un GPS pour prises de données.

Profil recherché

Posséder des aptitudes et un intérêt pour effectuer diverses tâches en milieu forestier;

Être débrouillard, autonome et rigoureux dans leur travail;

Savoir mettre de l’avant leur esprit d’équipe et leur sens de la coopération;

Démontrer une attitude positive et sécuritaire en tout temps;

Conditions proposées par l’équipe de la SOPFIM

Poste d’une durée de 25 à 30 semaines, de mai à novembre 2023;

Possibilité de travailler dans différentes régions telles que Baie-Comeau, Chicoutimi et Abitibi-Témiscamingue;

Un salaire horaire compétitif de 21,02 $;

Un horaire de travail à 40 h / semaine;

L’horaire de travail peut varier selon le moment de l’année et le secteur de travail;

Possibilité de temps supplémentaire en période de pointe;

Nous prioriserons les candidats intéressés à revenir au fil des ans.

Exigences

Diplôme complété ou en voie d’obtention en foresterie ou tout autre domaine connexe, ou toute expérience jugée pertinente en lien avec les attributions de l’emploi;

Avoir une expérience significative en matière de conduite de véhicule en forêt (camion);

Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide.

Date limite pour postuler

Les personnes qui désirent postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae à l’une des adresses ci-dessous :

Par courriel : rh@sopfim.qc.ca

Par le site Web de la SOPFIM : www.sopfim.qc.ca

L’offre sera affichée jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus.

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’alléger la forme et d’en faciliter la lecture, il n’a aucune intention discriminatoire.

Équité en emploi

Cet employeur souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées