Préposé à la préparation de chantiers et d'entrepôt - ASDR - Malartic

ASDR est une entreprise fournissant des solutions spécialisées au secteur minier, industriel, forestier et municipal. Nous avons pour mission de réaliser les projets de nos clients avec passion, résilience et innovation. Notre large gamme de services se regroupe en quatre pôles d’excellence : Gestion de projet et Ingénierie, Traitement des eaux, Fabrication et Services industriels.

Forte d’une croissance rapide, nous comptons aujourd’hui plus de 300 employés dans six bureaux. Nous avons à cœur de créer un milieu de travail convivial et stimulant pour nos équipes! Débutez votre aventure avec nous dès maintenant.

Description sommaire

Relevant du coordonnateur des opérations, le rôle du préposé à la préparation de chantiers et d’entrepôt est de soutenir les besoins opérationnels des chantiers. Il est responsable d’effectuer la préparation, le suivi et de gérer les retours des contrats au niveau de l’outillage, des ÉPI et des consommables conformément aux processus en vigueur. Vous devrez assurer un travail sécuritaire, de qualité et à temps selon l’horaire établi. La communication se doit d’être constante avec l’équipe du pôle d’excellence Services Industriels.

Description de poste

Gestion de l’inventaire :

Tenir à jour l’inventaire des outils, consommables et ÉPI dans l’entrepôt, les remorques, les coffres et les divers chantiers;

Placer les items à l’endroit défini par le plan d’inventaire d'une façon ordonnée et de manière qu'ils soient facilement accessibles;

Assurer des sorties d’inventaire pour l’ensemble de l’équipe;

Créer, modifier et utiliser le système de gestion (entrées / données) pour le suivi d’inventaire;

Effectuer les commandes en lien avec les projets et tenir à jour les registres pour suivi;

Cueillir les réceptions au bureau des achats et chez les fournisseurs;

Suivi, support et livraison en chantier d’outils, consommables et ÉPI;

Inspecter et entretenir le matériel SST (harnais, lignes de vies, etc.);

Effectuer un suivi rigoureux des commandes de matériel et outils pour chantiers;

Procéder à des réparations mineures, entretien de véhicules routiers, soudeuses et autres outillages divers;

Manœuvrer un chariot élévateur, un diable ou tout autre équipement pour charger, décharger, transporter ou entreposer les items;

S’assurer de l’amélioration continue des entrepôts et du rangement afin d’augmenter l’ergonomie et l’efficacité selon les directives de la direction;

Maintenir l’entrepôt propre et ordonné;

Toutes autres tâches connexes.

PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI

CONNAISSANCES (Savoirs)

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office;

Connaissances mécaniques et des outillages utilisés en chantier (un atout)

Maitrise de la langue française parlée et écrite (anglais un atout).

HABILETÉS (Savoir-faire)

Capacité à explorer les choses en profondeur et résoudre des problèmes;

Habilité à inventer et à créer différentes façons de résoudre des questions ou de présenter de l'information;

Bonnes habiletés manuelles et capacité physique.

ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être)

Attitudes

Méthodique

Ouverture d'esprit

Rigueur

Respect

Sens éthique élevé

Honnêteté

Gouvernance

Aptitudes

Communication

Autonomie

Souci du détail et sens des priorités

Travail d'équipe

Travail physique

Bonne gestion du stress

Créativité

Organisation

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Posséder un diplôme d’études secondaires;

Posséder de 1 à 3 ans d’expérience dans un travail similaire;

Posséder un permis de conduire classe 5 valide;

Expérience de conduite d’un chariot élévateur (atout);

Peut être amené à soulever de lourdes charges.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent, 40 heures par semaine, de jour;

Salaire à déterminer selon les qualifications;

Admissible à 80 heures de congés mobiles par année;

Admissible à l’assurance et REER collectif;

Programme d’aide aux employés et club social;

Milieu de travail stimulant, chaleureux et axé sur la qualité de vie au travail;

Entrée en fonction - Date à déterminer et convenir.

ASDR souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à rh@asdr.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste.

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.