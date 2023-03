Superviseur mécanique fixe services industriels - ASDR - Malartic

Centre d’expertises minières qui œuvre tant au Canada qu’à l’International, ASDR est une entreprise offrant une large gamme de services complémentaires se regroupant en pôles d’excellence : Fabrication, Gestion de projet & Ingénierie, Services industriels et Traitement des eaux, en plus d’opérer ses propres bureaux au Maroc et Pérou.

Inspirés par des valeurs de solidarité et de respect, nous offrons à nos employés un milieu de travail convivial et stimulant.

Description sommaire

Le superviseur mécanique fixe travaille au sein du pôle d’excellence Services Industriels sous l’autorité du superviseur général. Il participe aux divers volets de planification et d’organisation et veille à coordonner la réalisation des projets avec ses équipes selon les priorités santé et sécurité, qualité et productivité. Une grande partie de sa tâche consiste à effectuer la formation de ses travailleurs sur le terrain.

Description de poste

Gestion

S’assurer du respect des politiques et procédures des employés à sa charge;

S’assurer du respect du programme de santé et sécurité au travail;

Collaborer avec l’équipe et les divers services internes;

Participer à la mise en place des stratégies et processus d’amélioration continue;

Effectuer la gestion et supervision de la main-d’œuvre, du matériel et des outillages tout au long des projets;

Assurer la bonne gestion des inventaires;

Recevoir les demandes des clients.

Supervision des projets

Santé et Sécurité

Être un ambassadeur en santé et sécurité;

Animer les rencontres de toolbox;

Préparer et superviser l’exécution des cartes de travail;

Assurer le port des bons d’ÉPI en lien avec les projets;

S’assurer de la formation des employés;

Assurer le suivi et l’exécution des divers objectifs SST : Programme de récompense SST; Programme d’inspection et d’entretien d’équipements; Règles d’Or.



Planifier les travaux et méthodes de travail afin d’éliminer les risques : Plan de levage; AST; Etc.

S’assurer que les employés gardent l’environnement de travail propre, ordonné et sécuritaire.

Qualité

Assurer le suivi et l’exécution des divers objectifs qualité du département et des clients;

Organiser et superviser les diverses opérations requises à l’exécution des projets;

Participer et fournir l’information pertinente lors des post-mortem de projet;

Répartir les tâches;

Contrôler les travaux des projets en cours;

Former et développer les employés.

Productivité

Planifier et superviser la réalisation des projets chantier et des divers besoins des clients;

Définir et planifier des méthodes d’exécution des travaux afin de les optimiser et minimiser les pertes de temps;

Être en communication avec le superviseur général concernant le déroulement du chantier, les imprévus et toutes décisions qui touchent l’exécution du projet;

Assurer le suivi de l'échéancier des phases de projet mis en place;

Assurer le respect des budgets et transmettre les surplus au superviseur général pour approbation.

Collaboration

Servir de point de pivot face aux communications avec les départements internes;

Assurez un suivi avec les divers départements afin d’assurer le respect des échéanciers de chantier établis;

Voir au respect des divers requis du département Services Industriels en lien avec les autres services de ASDR.

PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI

CONNAISSANCES (Savoirs)

Habileté manuelle avec les différents outils

Aptitudes en lecture de plans et devis

Connaissances avancées des normes et pratiques en matière de mécanique fixe

Compétences techniques accrues – compréhension des plans et des disciplines (mécanique fixe, alignement laser, tuyauterie, automatisation).

HABILETÉS (Savoir-faire)

Bonnes habiletés et dextérité manuelles à manipuler et réparer diverses composantes

Capacités à élaborer des processus et des méthodes pour faciliter le travail

Capacité à détecter un problème ou une défectuosité et de le résoudre

Bonne capacité d’adaptation dans diverses conditions de travail et de changement de planification

Être capable de former et aider les employés à exécuter les travaux

Excellent communicateur et capacité de délégation

Maintenir des relations de bonne entente avec les clients ou toute autre personne aux affaires de l’entreprise

ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être)

Attitudes

Positif

Rigoureux

Respectueux

Sens éthique élevé

Honnêteté

Intégrité

Ponctualité et assiduité

Aptitudes

Communication

Jouer un rôle-coach auprès de l’équipe

Organisation

Autonomie

Sens des responsabilités

Débrouillardise

Bonne gestion du stress

EXIGENCES DE L’EMPLOI

DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien, mécanique de machines fixes ou expérience équivalente

Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire

Connaître la mécanique d’usine, la soudure ainsi que les arrêts planifiés d’usine

Connaître le montage d’équipements et la structure sera considérée comme un atout

Permis de conduire classe 5 valide

Être disponible à se rendre en chantier

Être disponible à faire des heures supplémentaires lorsque nécessaire

La maitrise de la langue anglophone sera considérée comme un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu emploi : Malartic et variable selon les chantiers

Poste permanent 40 heures / semaine garantie

Salaire à déterminer selon les qualifications

Admissible à l’assurance et REER collectif

Admissible à 80 heures de congés mobiles par année

Programme d’aide aux employés et club social

Entrée en fonction – immédiatement

