Technicien fabrication produits miniers - Plastiques G plus - Rouyn-Noranda

Tu as de l’expérience en menuiserie, en usinage ou en soudage?

Tu aimes le travail manuel?

Tu aimerais travailler avec la nouvelle technologie sur une table numérique?

TON RÔLE

•Fabriquer des produits en plastique en utilisant des équipements a la fine pointe de la technologie . Grâce à tes habiletés manuelles, tu apprendras à assembler des pièces de plastique et à effectuer des soudures de qualité.

TES RESPONSABILITÉS

•Respecter les procédures et les façons de travailler en lien avec la santé et la sécurité au travail;

•Lire et interpréter des dessins techniques afin de déterminer les opérations à effectuer;

•Manipuler, transporter et soulever des pièces de plastique de différents formats (40 livres et moins);

•Produire des produits sur mesure selon les ordres de fabrication et les quantités établies;

•Assembler des pièces en utilisant divers outils pour la coupe, la fusion et l’assemblage de pièces de plastique;

•Suivre le bon déroulement de la fabrication et des délais de production en respectant les normes de qualité et de productivité;

•Effectuer l’entretien régulier de son poste de travail.

LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES

•Avoir une bonne condition physique;

•Avoir une excellente dextérité manuelle;

•Avoir de l’expérience en travaux manuels (menuiserie, usinage, soudure ou autre);

•Être attentif aux détails et être minutieux;

•Avoir une bonne rapidité d’exécution et de capacité d’apprentissage.

NOS DIFFÉRENTS AVANTAGES

•Rémunération de 24$/h et + selon expérience;

•Programme de bonification biannuelle;

•Poste permanent à temps pleins, 40h/sem., du lundi au jeudi;

•Assurances collectives payées à 60% par l’employeur:

•Programme d’aide aux employés;

•Participation à la FTQ

•Activités sociales diverses.

Joins-toi à notre équipe et tu apprendras à fabriquer des produits selon les meilleurs standards de l’industrie avec des équipements a la fine pointe de la technologie tout en travaillant dans un atelier de travail propre et sécuritaire!

Pour postuler : rh@plastiquesgplus.com

Seuls les candidats retenus seront contactés..