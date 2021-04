1,3 M$ pour l'entretien des sentiers en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement fédéral injecte 1,3 M$ en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec afin de rehausser l'expérience hivernale pour les années à venir.

Avec ces sommes, sept clubs de motoneige et de quad pourront entretenir leurs sentiers en plus de mettre en valeur les attraits. En Abitibi-Témiscamingue, Amos, Malartic et Rouyn-Noranda recevront des enveloppes.

« C'est bon pour le tourisme et l'économie locale pour les prochaines années. C'est aussi un gros coup de pouce pour notre santé mentale et physique, cette capacité d'être dehors, de profiter des magnifiques paysages et des plus belles pistes au monde. Je suis vraiment content que le gouvernement du Canada puisse donner un coup de pouce. » - Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant de Justin Trudeau au Québec

Plus de 4200 kilomètres de sentiers se doivent d'être entretenus tous les ans, une tâche fastidieuse pour les 14 clubs du Nord-du-Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue.