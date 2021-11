1,5 M$ pour le réseau routier rouynorandien

La Ville de Rouyn-Noranda se voit décerner du gouvernement provincial une enveloppe de 1,5 M$. Cette subvention couvrira l'entretien du réseau routier local.

Cependant, puisque cette aide monétaire provient du volet redressement du programme ministériel à la voirie locale, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, appelle toujours à l'illégalité.

Ça fait depuis 2019 maintenant que la mairesse et son équipe tentent d'obtenir les sommes qui leur sont dues en provenance de ce même programme à la voirie locale, mais depuis le volet entretien.

Depuis que Rouyn-Noranda est devenue une ville-MRC, d'année en année, l'aide financière a progressivement diminué, si bien que le manque à gagner pour améliorer l'état des routes se chiffre aujourd'hui en millions de dollars.

La mairesse Dallaire salue au passage l'octroi de 1,5 M$, mais elle clame que l'équité n'est nullement présente.

« C'est sous le volet entretien qu'on perd. On recevait des sommes qui étaient près du million, il y a plusieurs années. Elles ont régressé depuis la fusion pour finalement ne plus en recevoir. En juin dernier, on a eu 345 000$ comparativement à la MRC de Témiscamingue qui a reçu 2,350 M$. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda