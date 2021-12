1,7 M$ en bourse pour dénicher des infirmières

Le gouvernement Legault sort le chéquier pour tenter de recruter de nouvelles ressources infirmières en Abitibi-Témiscamingue.

Devant une importante pénurie de main-d'oeuvre, Québec n'a d'autre choix que de débloquer 1,7 M$ en bourse.

Le ministère de la Santé déploiera de nouveaux programmes pour que soient formées en accéléré de nouvelles infirmières auxiliaires ainsi que du personnel administratif.

78 bourses de 20 000$ seront offertes pour les apprenties infirmières auxiliaires. Cette formation de 14 mois débutera à la mi-janvier.

56 autres bourses de 4 000$ seront disponibles pour ceux et celles qui aspirent à devenir un agent administratif. La formation est d'une durée de 8 semaines et on ignore toujours à quel moment elle débutera.