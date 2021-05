10 Forestiers et 6 Citadelles aspirent à la LHJMQ

La Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) publie sa liste finale en prévision du prochain repêchage.

Dix joueurs des Forestiers d'Amos et six des Citadelles de Rouyn-Noranda sont répertoriés. Vient en tête de liste l'attaquant des Forestiers Matis Ouellet, pressenti pour être un choix de premier tour.

Les autres Amossois qui pourraient trouver preneur sont le gardien Frédéric Cousineau, les attaquants Maxence Albert, Jacob Godbout, Thomas Larouche, Mickaël Dupont et Matthew Bolduc ainsi que les défenseurs William Perreault, Emile Desjardins et Maxime Lauzon.

« Maxime Lauzon a un grand potentiel. Il a un beau package pour le junior. Matthew Bolduc, je dirais que c'est le joueur de 15 ans qui a la plus belle évolution. Son niveau de compétition a toujours été élevé, mais on dirait qui comprend maintenant de plus en plus de choses et il est capable de les appliquer rapidement. » - Guillaume Bisaillon, entraîneur-chef des Forestiers d'Amos

Les défenseurs Mylan Hamel et Noah Cousineau, les attaquants Mathieu Fillion, Cooper Brazeau et William Arsenault et le gardien Mathis Pilon sont les joueurs des Citadelles qui aspirent à être sélectionnés par une organisation à partir du 9e tour.

Forestiers :

Matis Ouellet (1re ronde)

Frédéric Cousineau (4e ronde)

Maxime Lauzon (5e ronde)

Maxence Albert (5e ronde)

Emile Desjardins (6e à 8e ronde)

Thomas Larouche (9e ronde et plus)

Jacob Godbout (9e ronde et plus)

Mickaël Dupont (9e ronde et plus)



Citadelles :

Mylan Hamel (9e ronde et plus)

Cooper Brazeau (9e ronde et plus)

Noah Cousineau (9e ronde et plus)

Mathis Pilon (9e ronde et plus)

William Arsenault (9e ronde et plus)

Mathieu Fillion (9e ronde et plus)