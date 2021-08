11 ans plus tard est livré l'agrandissement du CPE Fleur et Miel

Le Centre de la petite enfance (CPE) Fleur et Miel inaugure à Rouyn-Noranda ses nouvelles installations sur la rue Tardif Est.

L'organisation a reçu des mains du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui est de passage dans la région, son permis qui l'autorise enfin à opérer et à accueillir 42 nouveaux tout-petits.

Ce projet, dans les cartons depuis 11 ans, est finalement livré.

Samuel Deschênes, Bell Média - Le nouveau bâtiment du CPE Fleur et Miel de Rouyn-Noranda est situé tout juste à côté des infrastructures déjà existantes, sur la rue Tardif E.

« Les places ont été accordées en 2011. Pour toutes sortes de raisons, le projet retardait. Là, on est vraiment arrivé aujourd'hui. On est content, c'est l'aboutissement. C'était des questions d'opportunité, de disponibilité de terrain et de financement. »

- Karine Manseau, directrice générale du CPE Fleur et Miel