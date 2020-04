11 nouveaux cas dans les 24 dernières heures

On compte désormais 119 cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue, ce qui représente une hausse de 8 depuis hier (mercredi). Les chiffres du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue démontrent que 48 personnes ont vaincu le coronavirus régionalement et que 5 personnes sont hospitalisées.

Plus de 90 des cas proviennent de la MRC de Rouyn-Noranda, le Témiscamingue a 11 cas et la MRC d'Abitibi-Ouest compte maintenant 6 cas.

Par ailleurs, le retour à la vie normale ne pourra se faire tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus. Justin Trudeau croit que ça pourrait prendre un an à un an et demi.

Le premier ministre croit que le sommet de la courbe de l'épidémie de coronavirus au Canada sera atteint à la fin du printemps. Il estime que la première vague d'infection pourrait se terminer cet été et qu'il pourrait y en avoir d'autres, moins importantes, pendant un certain nombre de mois.

« Pour l'instant, nos systèmes de santé tiennent le coup, mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener aux meilleurs résultats ne sera pas facile. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

De plus, plus de 4,5 millions de Canadiens ont déjà présenté une demande pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence de 2000 $.