111 cas de coronavirus en Abitibi-Témiscamingue

Depuis les 24 dernières heures, seulement trois personnes ont contracté la COVID-19 ce qui porte le nombre total à 111 en Abitibi-Témiscamingue. La bonne nouvelle est que 41 personnes sont rétablies.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue confirme qu'il n'y a pas de nouveau décès. Seules deux personnes ont rendu l'âme en raison du virus jusqu'à présent régionalement.

Au Québec, le coronavirus a fait 25 nouveaux morts pour un total de 175 décès. La province compte maintenant 10 031 cas de coronavirus.

Par ailleurs, François Legault était optimiste aujourd'hui, affirmant voir la lumière au bout du tunnel. Le premier ministre indique que le Québec commence à se préparer à une réouverture prochaine des commerces et entreprises.

Il prévient toutefois que la consigne du deux mètres va demeurer pour encore plusieurs mois...

« Quand on va rouvrir les entreprises, ce sera très important que les employés soient capables d'être à deux mètres de leurs collègues et à deux mètres, si c'est le cas, des clients, en tout temps. D'ailleurs, on doit s'habituer au deux mètres au Québec. Ça, on en a pour des mois. » -François Legault, premier ministre du Québec

Aussi, 450 médecins sont envoyés en renfort dans les CHSLD et résidences pour aînés. Tous les résidents et les employés de ces foyers sont dorénavant testés systématiquement. 89% des décès des suites de la COVID-19 au Québec sont des personnes de 70 ans et plus.

De son côté, Ottawa élargit sa subvention salariale aux entreprises. Les compagnies devront démontrer une baisse de 15% de leurs revenus en mars, plutôt que le 30% initialement annoncé.

Elles pourront aussi utiliser les mois de janvier et février comme référence pour prouver une perte de revenus. Les organismes à but non lucratif et de bienfaisance auront le choix d’inclure ou d’exclure les subventions gouvernementales dans le calcul de leurs pertes de revenus.

« On reconnait que pour les organismes à but non lucratif, les entreprises à croissance rapide comme les start-up et les nouvelles entreprises, ça peut poser problème. On va donc assouplir ces conditions. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ottawa pourrait subventionner la totalité des salaires des étudiants embauchés à travers le programme Emplois d’été Canada.

Justin Trudeau a aussi annoncé que le Canada a reçu un demi-million de masques de la compagnie 3M, la nuit dernière. Ils seront distribués à travers le pays.