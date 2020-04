130 personnes infectées en Abitibi-Témiscamingue

On dénombre désormais 130 cas confirmés de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. 11 nouvelles personnes ont contracté le virus dans la dernière journée. Des 130 cas, 56 citoyens ont gagné leur combat contre la maladie. Le virus n'a toujours fait aucun nouveau décès régionalement.

Par ailleurs, Justin Trudeau annonce que le Compte d'urgence permettant d'offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises est disponible. Des institutions financières ont commencé à les offrir hier.

La Chambre des communes va siéger demain pour adopter le programme de subventions salariales de 75 % pour les entreprises.

Le premier ministre rappelle aux Canadiens de ne pas tenir de rassemblement lors du long week-end de Pâques...

« On va tous devoir rester chez nous. On ne peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux oeufs à l'intérieur de la maison. »

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada