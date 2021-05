15 ans plus tard, la crise du logement sévit toujours

Québec solidaire réclame une série de mesures pour enfin mettre un frein à la crise du logement qui bat son plein depuis 2006 en Abitibi-Témiscamingue.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demande au gouvernement Legault notamment une enveloppe supplémentaire de 100$ par mois accordée aux étudiants qui n'habitent pas chez leurs parents, l'interdiction des offres d'achat à l'aveugle ainsi que la construction de logements à vocation communautaire et sociale.

Toutefois, selon la députée solidaire, avant même l'application de ces mesures, le gouvernement se doit de reconnaitre cette crise qui sévit depuis des années.

« La première chose à faire quand on vit une difficulté, c'est de reconnaitre. On est en situation de crise du logement en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait des années que ça perdure. Mais, en ce moment, on a un gouvernement qui refuse de la reconnaitre. C'est la première chose à faire pour s'assurer qu'on commence à plancher sur des solutions. » - Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Le 1er juillet arrive à vitesse grand V et selon le professeur et chercheur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et directeur de La Piaule de Val-d'Or, Stéphane Grenier, il est déjà trop tard pour remédier à la situation.

« Il est déjà trop tard. On est à un mois du 1er juillet. On est comme un bateau qui rentre trop vite au port et qui va rentrer dans le quai. On doit activer les moteurs par en arrière et changer la direction du bateau pour que l'impact soit moins solide. Être le gouvernement, en un mois, je mettrais des mesures d'atténuation d'urgence, principalement par le programme national de logement (PSN). » - Stéphane Grenier, professeur et chercheur à l'UQAT

L'an dernier, à Amos et Rouyn-Noranda, le taux d'inoccupation avoisinait 1%. À Val-d'Or, il était de 0,9%.