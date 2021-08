15 M$ sont octroyés par Ottawa à l'aéroport de Rouyn-Noranda

Développe économique Canada injecte plus de 17 M$ dans les aéroports en Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda recevra la plus grande part du gâteau, soit une subvention de 15 M$.

Ce financement servira notamment à la construction d'un hangar multiservices de 45 000 pi2, à la rénovation de l'accueil et au rallongement du tarmac.

Val-d'Or, pour sa part, met la main sur une enveloppe de 2,7 M$ afin d'entre autres mettre à jour les installations aéroportuaires. Finalement, 120 000$ permettront à Amos de se munir de différents équipements.

« La Ville d'Amos a un petit aéroport municipal drôlement important. On voulait continuer de desservir la prison régionale et le centre de traumatologie afin de permettre l'avion-ambulance d'atterrir. » - Sébastien D'Astous, maire d'Amos « Ce hangar va nous permettre de nous démarquer pour stimuler l'activité économique et la reprise. Il va aussi permettre de consolider notre offre de services pour la population, l'industrie minière et le développement du Nord. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Capture d'écran Facebook - Mélanie Joly, ministre du Développement économique Canada

Ottawa, qui semble être dans un élan de générosité dans ce qui s'apparente de plus en plus au déclenchement imminent des élections, ne s'arrête pas là. Justin Trudeau et son équipe remettent au transporteur aérien Air Creebec une aide monétaire de 37 000$ pour l'achat d'équipements informatiques.

Ce sont des subventions qui vont parallèlement soutenir le tourisme régional, admet Mélanie Joly, ministre du Développement économique.