150 places supplémentaires en garderie à Rouyn-Noranda

La communauté rouynorandienne se mobilise afin de créer en petite enfance 150 places additionnelles.

Un fonds financé à la fois par le public et le privé est mis sur pied afin de subventionner 25 nouvelles garderies à domicile de six places chacune. C'est une première au Québec.

« On voulait apporter une solution concrète rapidement pour les entreprises aux prises avec des manques de places en garderie. C'est vraiment complémentaire aux CPE. Ce sont des responsables en service de garde en milieu familial reconnu. C'est monsieur et madame tout le monde qui décide pour une raison X qui se fait reconnaître, travail à domicile, accueille les enfants de ses voisins et amis et contribue directement à un enjeu de société. »

- Mariève Migneault, directrice générale du Centre local de développement Rouyn-Noranda