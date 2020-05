158 cas de coronavirus en région, soit un de plus

L'Abitibi-Témiscamingue compte maintenant 158 cas confirmés de coronavirus. Une personne a contracté la maladie dans la dernière journée, une deuxième cette semaine.

Contrairement à une rumeur qui circulait aujourd'hui (jeudi), le CISSS-AT confirme qu'il n'y a aucun cas dans un CHSLD de la région.

Une stratégie de dépistage sera mise en place dans les prochains jours afin que les gens asymptomatiques puissent être testés.

Par ailleurs, Ottawa annonce une aide de 470M$ pour les pêcheurs canadiens. La prestation s'adresse à ceux qui s'attendent à ce que leurs revenus baissent de 25%. Elle couvrira jusqu’à 75 % de leurs pertes, jusqu'à concurrence de 10 000$.

« Non seulement les gens doivent ralentir ou même arrêter leurs activités pour protéger leurs travailleurs, mais le prix et la demande des produits de la mer ont également chuté. Vous nourrissez nos familles. On est à l'écoute de ce dont vous avez besoin pour traverser la crise. »

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada