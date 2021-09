16 000 résidences enfin connectées au réseau cellulaire

L'organisme Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) finalise enfin son projet d'améliorer la desserte cellulaire sur le territoire régional.

Avec l'activation dans les dernières heures de la tour cellulaire LTE dans la réserve faunique La Vérendrye, à proximité du Domaine, les 32 sites sont maintenant opérationnels. Désormais, 95% de la population régionale est branchée.

« Selon Bell, c'est le plus important projet de déploiement cellulaire privé au Canada et d'avoir réussi à faire tout ça, on en est tous très fiers. On voulait améliorer la couverture sur le réseau routier d'environ 770 kilomètres. On est environ à 1 000 kilomètres de plus. Au niveau de la population, 16 000 résidents de l'Abitibi-Témiscamingue sont dorénavant connectés à leur lieu de résidence. »

- Alexandre Binette, président du GIRAT