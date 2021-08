2 M$ pour la création de 195 emplois dans la région

La pénurie de main-d'oeuvre n'est pas un problème que doit régler seul l'État. C'est le message qu'a lancé Jean Boulet, ministre du Travail, de passage en Abitibi-Témiscamingue.

Les entreprises doivent elles aussi prendre le taureau par les cornes, notamment en améliorant les qualités de vie, que ce soit le salaire ou la conciliation travail-famille-étude.

Cependant, le gouvernement fait lui aussi sa part pour soutenir ces entrepreneurs, en accordant plus de 2 M$ pour la création de 195 emplois dans le secteur minier et qui pourront se spécialiser en forage au diamant.

« On recourt de plus en plus aux personnes handicapées, judiciarisées, bénéficiaires de l'aide sociale, issues des Premières Nations et aux travailleurs étrangers temporaires. Il y a beaucoup de ces clientèles-là, sans oublier les travailleurs plus expérimentés. C'est tout le monde ensemble, en mettant l'épaule à la roue, qu'on va réussir. »

- Jean Boulet, ministre du Travail