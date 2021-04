24,6 M$ pour les pourvoiries en province

Les quelque 580 pourvoiries du Québec se partageront 24,6 M$. Cette aide financière provient du gouvernement Legault.

Les sommes permettront aux pourvoyeurs d'améliorer et construire des infrastructures d'hébergement et d'accueil en plus de rénover certaines installations en tenant compte des énergies renouvelables.

Ce coup de pouce du gouvernement couvrira également à l'adaptation, l'amélioration, la diversification et l'élargissement des activités offertes.