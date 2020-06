24 M$ pour transporter le minerai sous-terre chez Eldorado

Eldorado Gold sort le chéquier afin de construire une rampe de trois kilomètres. 24 M$ canadiens, c'est ce que coutera relier la mine Lamaque et l'usine Sigma afin de transporter le minerai sous-terre.

Ce projet permettra non seulement à Eldorado de réduire ses coûts d'exploitation, mais aussi d'améliorer son emprunte écologique.

« On travaille sur ça depuis l'an passé. On regardait pour diminuer l'impact au niveau de la poussière et du transport. On sait qu'on traverse plusieurs fois sur la route 117 avec notre minerai pour l'acheminé à notre concentrateur. Bruit, poussière, on veut minimiser les impacts. »

-Sylvain Lehoux, directeur général de la mine Lamaque