250 000 onces d'or par année pendant 15 ans pour Falco

La mise à jour économique du projet Horne 5 de Ressources Falco à Rouyn-Noranda vient confirmer son potentiel. C'est ce que démontre l'étude de faisabilité réalisée par l'entreprise, à la demande des investisseurs.

Avec Horne 5, Falco produirait en moyenne près de 250 000 onces d'or par année. La minière produirait aussi la plus importante quantité de cuivre au Québec.

« On parle de contenu en or, un dépôt d'importance de plus de six millions d'onces d'or équivalent, si on considère les métaux de base, soit le cuivre et le zinc. Quand on parle d'une production de près de 250 000 onces d'or par année, vraiment on se classe dans les projets de grandes importances. »

- Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco