265 000$ pour les entreprises de Rouyn-Noranda

Les entreprises de Rouyn-Noranda seront épaulées afin de se placer pour la relance économique. Le Centre local de développement (CLD), la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) et la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda se réunissent afin de soutenir monétairement le monde des affaires.

La création de divers programmes permettra de distribuer 245 000$ en subvention dans différentes sphères de l'économie rouynorandienne. Le but est d'aider les entreprises et le secteur touristique à innover et moderniser leurs opérations, se doter d'un site transactionnel et promouvoir leur offre de service.

« On sait que le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Nous, on vient ici injecter des subventions pour divers projets qui sont structurants et qui peuvent améliorer l'entreprise en soi. Ça fait partie d'un tout. C'est un plan d'action en plusieurs phases. Oui, on croit que les actions mises en place vont servir, mais qui vont faire un tout dans une stratégie globale intégrée. » -Mariève Migneault, directrice générale du Centre local de développement de Rouyn-Noranda

Une autre enveloppe, cette fois de 20 000$, servira à soutenir le secteur agroalimentaire. Finalement, les entreprises basées au centre-ville de Rouyn-Noranda pourront se munir de mobilier ou d'équipements grâce à des microprêts de 5 000$.