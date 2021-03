38 solutions pour améliorer la condition de vie des aînés

Six grandes associations, réunies sous la Coalition pour la dignité des aînés, s'adressent au gouvernement Legault. Elles veulent que Québec crée des états généraux sur les conditions de vie des aînés.

Comme plusieurs autres organismes, les associations estiment que la crise sanitaire aura mis en lumière les nombreuses lacunes dans le système de santé, plus particulièrement au niveau des soins et services offerts aux personnes âgées.

Selon la présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et d'autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) en Abitibi-Témiscamingue, il est temps d'ouvrir le dialogue avec la CAQ.

« On parle des aînés, mais on veut que ce soit la société au complet qui réfléchisse là dessus. On va tous passer par la même place. Les plus jeunes vont devenir des aînés. Là, il faut que ça soit un projet de société. On espère que la voix des aînés soit entendue et que les actions vont venir avec. »

- Claire Léveillé, présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et d'autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) en Abitibi-Témiscamingue