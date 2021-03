40 cas dans la région liés au variant sud-africain

Le variant sud-africain de la COVID-19 est bel et bien présent en Abitibi-Témiscamingue. Des 669 cas confirmés à ce jour régionalement, 40 découlent de ce variant.

12 d'entre eux sont associés à l'éclosion survenue dans une école de Landrienne à la mi-février. Les 28 autres sont liés à l'éclosion du début janvier.

L'information a été confirmée en soirée samedi, selon la Santé publique, elle qui ignore toujours la façon dont cette souche a pénétré dans la région.

« Pour l'instant, on n'est pas en mesure de faire le lien [entre les deux éclosions], mais c'est fort probable qu'il y en a un même si on ne le sait pas pour l'instant. Toutefois, il y a eu des va-et-vient dans la région. Donc, on ne sait pas encore jusqu'où ça va. D'emblée, il n'y a pas de lien direct entre des personnes qui ont été atteintes dans la première éclosion et ceux qui ont été atteints dans l'éclosion de Landrienne. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique