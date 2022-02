40 logements sociaux accordés à l'Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue se voit décerner 40 logements sociaux et abordables par Québec et Ottawa. 9 M$ serviront à financer trois projets à Malartic, Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

24 appartements seront réservés à une clientèle autochtone, alors que 14 autres seront destinés à des femmes à risque d'itinérance. Deux logements seront disponibles pour des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Pour que les futurs locataires puissent payer leur loyer avec 25% de leurs revenus, le gouvernement Legault injectera 128 M$ lors des 20 prochaines années.

« Je suis très heureux. C'était quelque chose qui était sur la table depuis plusieurs années. On vient encore une fois aider le milieu social. » - Pierre Dufour, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue

En province, 1 458 logements sociaux et abordables seront construits dans la prochaine année pour près de 338 M$.