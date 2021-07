40 millions de dollars pour les mines

Ottawa investit 40M$ pour accélérer et commercialiser les innovations minières.

De passage en Abitibi-Témiscamingue pour en faire l'annonce, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, estime qu'il y aura ensuite des investissements de 120M$ sur cinq ans.

Le gouvernement veut créer un écosystème en technologie minière et faire la transition vers des faibles émissions de carbone. Il veut aussi accélérer l'exportation.

« On sait que l'innovation, c'est la clé de la prospérité. C'est un peu le pont entre l'innovation et la commercialisation pour s'assurer qu'on va rester des grands chefs de file dans le monde. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer d'un avenir? On va donner les moyens aux entreprises de créer des emplois. On va créer des innovations qui vont améliorer la qualité de vie des travailleurs et travailleuses. C'est la conjugaison parfaite des objectifs qu'on s'était donnés. »

- François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation