42 hospitalisations et nouveau décès

La COVID-19 fait une nouvelle victime en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit d'un 19e décès depuis le début de la 5e vague en décembre dernier.

42 hospitalisations sont recensées, un sommet dans la région depuis mars 2020. 77 nouveaux cas ainsi qu'une nouvelle éclosion à l'unité de médecine-chirurgie de l'Hôpital de La Sarre ont été déclarés.

« Environ la moitié sont des cas primaires. C'est un sommet depuis le début de la première vague. On ne sait pas si on a atteint le sommet. On pense que ça va continuer de monter encore, mais on est assuré de continuer d'assurer les services d'urgence, d'hospitalisations, de soins intensifs et de bloc opératoire urgent et prioritaire pour toute notre clientèle. La situation demeure serrée, même parfois critique. »

- Dr François Aumond, directeur par intérim des services professionnels de l’enseignement universitaire et de la pertinence clinique