5179 enfants adhèrent à la vaccination

La vaccination des 5 à 11 ans va bon train en Abitibi-Témiscamingue.

Deux semaines après l'approbation du vaccin Pfizer par Santé Canada, près de 45% des enfants dans la région ont soit une première dose d'injectée ou déjà pris un rendez-vous. Ça représente 5179 enfants.

À compter du 13 décembre, la vaccination, qui est présentement offerte en clinique, le sera également directement dans les écoles.

« On voulait favoriser la prise de rendez-vous en site de vaccination parce que c'est beaucoup plus facile pour la vaccination quand le parent est présent avec son enfant dans les sites. C'était déjà prévu depuis le départ. Ce n'est aucunement la réponse qui a fait qu'on a cette planification. On planifiait cette vaccination depuis octobre. »

- Katia Châteauvert, directrice de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue