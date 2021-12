52 cas de coronavirus sont actifs

En fin de semaine, l'Abitibi-Témiscamingue voit son bilan de COVID-19 s'alourdir de 10 nouveaux cas. Ça inclut également la journée de vendredi dernier.

Certains ont été en contact avec d'autres cas déclarés positifs. Cependant, la Santé publique ignore toujours la provenance de quelques-uns de ces nouveaux cas.

La Vallée-de-l'Or est le milieu le plus touché présentement, avec 21 cas actifs. Le Témiscamingue et Rouyn-Noranda suivent de près, avec respectivement 17 et 12 cas. 52 cas sont toujours actifs dans l'ensemble de la région.

Trois personnes non adéquatement vaccinées sont hospitalisées à Rouyn-Noranda. L'une d'elles est aux soins intensifs.