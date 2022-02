60 décès régionalement depuis le début de la pandémie

Deux décès additionnels sont recensés en Abitibi-Témiscamingue. Depuis décembre, la pandémie aura fait 47 victimes. Ce nombre grimpe à 60, en additionnant les quatre premières vagues.

Le nombre d'hospitalisations demeure inchangé avec 24. Une seule personne est aux soins intensifs. Sur les 238 tests en laboratoire effectués, 53 se sont avérés positifs.

Par ailleurs, une cinquantaine de patients sont en attente d'une chirurgie depuis un an en Abitibi-Témiscamingue.

« C'est entre six mois et un an où se situe la plus grande augmentation. La vague Omicron a eu un impact sur les listes d'attente. Il y a eu une augmentation d'environ 30%. Pour vous donner un chiffre brut, c'est 836 personnes, par rapport à la période précédente qui était de 638. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT