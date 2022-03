60 jours de prison pour avoir mis du ruban adhésif sur la bouche d'enfants

Une femme de Val-d'Or écope d'une peine de détention avec sursis pour avoir mis du ruban adhésif sur la bouche de deux enfants lorsqu'elle détenait une garderie.

Caroline Joseph a plaidé coupable dans les derniers mois et purgera désormais 60 prochains jours derrière les barreaux et à la maison. C'est la décision du juge Christian Leblanc. La sentence sera suivie d'une probation de 18 mois.

La Couronne proposait une peine de 4 à 6 mois et une probation de deux ans, alors que la Défense suggérait quant à elle une absolution conditionnelle. Le tribunal a entre autres pris en considération le plaidoyer de culpabilité et l'intérêt public.

En décembre 2018, Caroline Joseph a couvert de ruban gommé la bouche d'une petite fille de deux ans parce qu'elle était tannante, criait partout et détruisait les bricolages des autres enfants.

C'est la soeur de la victime qui a vu le geste avant de le dénoncer à ses parents. La gardienne a d’abord nié, avant de reconnaître ce geste. Elle a du même souffle avoué un second événement identique survenu quelques mois plus tôt avec un autre enfant.

La garderie est depuis fermée. Caroline Joseph a réorienté sa carrière dans une autre sphère, dans une autre ville. Les impacts suite à ces événements ont été nombreux sur la famille.

La victime et sa soeur, en plus de devenir anxieuses, craintives et agressives, ont fait des terreurs nocturnes pendant un an, selon leurs parents qui ont d'ailleurs dû consulter des pédiatres, psychoéducateurs et psychologues. Des pertes financières ont également été engendrées puisque la famille a été privée d'un service de garde pendant un an.