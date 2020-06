7 ans de prison pour avoir échangé des jeux vidéo contre du sexe

Un homme de Rouyn-Noranda devra purger une peine d'incarcération pour avoir échangé des jeux vidéo contre du sexe à une personne d'âge mineure.

Dany Sallafranque écope de plus de sept ans de prison pour avoir touché sexuellement sa victime entre 2011 et 2019. Il sera également du registre des délinquants sexuels à perpétuité et il lui sera interdit de posséder des armes à feu.

Selon les faits relatés devant le tribunal, le quadragénaire achetait les nouveaux jeux vidéo fraichement sortis afin d'inciter sa victime au lit. C'est à ce moment qui l'a masturbé et pénétré à maintes reprises pendant des années.

Dany Sallafranque attendait sa peine depuis novembre, moment où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.