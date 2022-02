72% des décès avaient au moins deux doses

La Santé publique régionale fait le point concernant les décès depuis le début de la pandémie. Au total, depuis mars 2020, 49 personnes ont perdu la vie régionalement.

Seulement depuis décembre dernier, date du déclenchement de la cinquième vague, 36 décès ont été confirmés sur plus de 4600 cas de coronavirus recensés.

C'est donc dire que 13 décès seulement sont survenus lors des quatre premières vagues, sur plus de 1500 cas de coronavirus recensés.

« 42% [des décès] concernent les personnes de 80 ans et plus. 33% des 70 à 79 ans sont touchés. Il y a très peu de décès chez les gens plus jeunes. »

- Dre Omobola Sobanjo, directrice de la santé publique par intérim