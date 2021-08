800 000$ pour trois entreprises minières de la région

Ottawa accorde à trois entreprises minières de chez nous des aides financières remboursables totalisant plus de 800 000$.

À Val-d'Or, les Entreprises Parlec mettent la main sur 180 000$ dans le but d'acquérir un système robotique et une tour à contrôle numérique.

Une autre entreprise valdorienne, cette fois HydroTech Mining, reçoit 294 000$ afin de se munir d'un pont roulant, d'un compresseur, de logiciels et d'un chargeur sur roues.

Finalement, l'entreprise amossoise Polyplast, avec une subvention de 350 000$, pourra agrandir son bâtiment et acheter des équipements de production numériques.

« Les investissements qui sont annoncés témoignent une fois de plus la volonté du gouvernement à appuyer le développement économique dans les régions du Québec et à favoriser une croissance. Ces projets contribueront non seulement à stimuler l'économie régionale, mais ils vont aussi permettre à l'économie canadienne de rebondir encore plus fort. »

- Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada