885 000$ pour le secteur touristique régional

Québec sort le chéquier et injectera des sommes en Abitibi-Témiscamingue.

Plus de 855 000$ sont octroyés pour la réalisation de 29 projets à vocation touristique. Le projet le plus important est le démarrage de la Coopérative de solidarité plein air de l'Abitibi-Témiscamingue. 99 000$ sont réservés à cet effet.

30 000$ sont remis au Domaine du Lac-Parent de Senneterre pour l'hivernisation de deux unités d'hébergement et l'acquisition de cabanes de pêche. Ce programme ministériel soutiendra également le projet d'Eastern Canadian Outfitters Camachigama, toujours à Senneterre. Au coût de 60 000$, l'équipe souhaite construire quatre chalets quatre saisons et reconstruire une unité d'hébergement.

Le gouvernement du Québec ne s'est toutefois pas arrêté là. Il débourse un montant additionnel de 75 000$, toujours pour l'Abitibi-Témiscamingue, cette fois dans la prévention de la criminalité auprès des jeunes à risque de délinquance.

Cette mission revient au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Avec son Programme de prévention de la délinquance par les sports, les arts et la culture, Québec veut intervenir auprès des jeunes de 12 à 18 ans afin de contrer l'émergence et aggraver les problématiques liées aux gangs de rue et à la criminalité en développant des passions et des intérêts personnels.