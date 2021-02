90 000$ pour les aînés en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec remet 90 000$ pour la réalisation de deux projets en Abitibi-Témiscamingue destinés aux personnes âgées.

Suite à l'appel de projets, la communauté de Long Point et le Secrétariat des Programmes et Services de la Nation Algonquine ont tous les deux été retenus et se voient décerner chacun 45 000$.

Avec leurs projets, ils devront soit valoriser les aînés, encourager la solidarité intergénérationnelle, favoriser leur participation sociale ou encore les maintenir dans leur communauté en toute sécurité.

Ces financements serviront à acheter l'équipement ou les ressources nécessaires et à embaucher la main-d'oeuvre requise pour réaliser ces projets.

Au Québec, 105 enveloppent totalisant 3,3 M$ ont été distribuées.