98 décès depuis le début de la pandémie régionalement

L'Abitibi-Témiscamingue approche du plateau des 100 décès depuis le début de la pandémie.

Avec les trois victimes dénombrées en fin de semaine, 98 personnes ont perdu la vie depuis mars 2020 régionalement. Au niveau des hospitalisations, 35 lits sont occupés, dont deux aux soins intensifs.

126 nouveaux cas ont également été détectés en laboratoire dans les dernières heures. De plus en plus, des cas de réinfection sont remarqués au Québec, avec le variant Omicron ou son petit cousin, le BA.2.

Par ailleurs, à savoir si l'Abitibi-Témiscamingue est toujours plongée dans une cinquième vague ou est désormais dans une sixième, le CISSS régional répond.

« Dans la région, on a eu un taux quand même assez soutenu, même dans les dernières semaines. On est donc en continuité. On est dans une hausse par rapport à quelques semaines. À savoir si on est dans la cinquième ou une éventuelle sixième, les mesures vont rester sensiblement les mêmes. Même avec BA.2, l'intervention ne change pas. »

- Dr Stéphane Trépanier