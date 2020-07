À Christian Dubé d'honorer l'engagement de Danielle McCann

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) manifestera une fois de plus à compter de midi, demain. Les membres en Abitibi-Témiscamingue seront devant l'hôpital de Ville-Marie.

Le but derrière ce rassemblement est de réitérer l'importance d'attribuer équitablement la prime de 8% dans le domaine de la santé. Les employés de première ligne y ont droit, contrairement au reste du réseau. L'ancienne ministre de la Santé, Danielle McCann, s'était engagée à rectifier le tir, mais suite au remaniement ministériel, ce poste est désormais occupé par Christian Dubé, auparavant président du Conseil du trésor.

« On veut que Christian Dubé honore les engagements pris par Mme McCann à ce niveau. On laisse la chance au coureur. On va voir comment ça va se passer. C'est sûr que l'entrée en poste du ministre Dubé est récente encore, donc on est en attente. » -Claudie Beaudoin, représentante nationale pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Afin de sécuriser le travail de ses membres et la population, l'APTS revendique la mise en place des recommandations de la Santé publique dans les différentes installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). Bien que des modifications aient été apportées dernièrement, il reste du travail à faire entre autres au niveau du marquage au sol à certains endroits afin de respecter la mesure du deux mètres.

Finalement, les membres auront droit à leurs vacances cet été, un point soulevé lors d'une manifestation le mois dernier à Val-d'Or. Le CISSS-AT a acquiescé à cette demande. Ils auront donc la permission de se reposer advenant une deuxième vague, au grand plaisir des employés.