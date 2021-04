À l'an prochain

Les Tigres de Victoriaville envoient les Huskies de Rouyn-Noranda en vacances.

Ils passent le coup de balai à la meute en remportant 1-0 en prolongation le 3e match de cette série. L'espoir des Maple Leafs de Toronto Mikhail Abramov a eu raison de Samuel Richard dans les premiers instants de cette prolongation.

Denis Morin, Tigres de Victoriaville - Mikhail Abramov a joué les héros en prolongation

Les Huskies peuvent tout de même quitter la tête bien haute, alors qu'ils auront tenu tête aux puissants Tigres, ce qui est de bon augure pour l'avenir.

« Victoriaville a capitalisé sur leurs chances de marquer et nous, on n'était pas capable. Ça pourrait clairement être 2 à 1 dans la série [pour nous]. C'est ça, le hockey. On va apprendre dans la défaite. Il y a aussi beaucoup de positif, c'est clair. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies