Agnico Eagle est la 73e société la plus durable au monde

La minière Agnico Eagle se hisse parmi les 100 sociétés les plus durables sur la planète en 2021. Depuis plusieurs années, la société de médias Corporate Knights dresse un classement.

C'est en étant l'entreprise minière la mieux cotée de ce palmarès qu'Agnico Eagle se classe au 73e échelon. Ça fait quelques années maintenant que la compagnie est reconnue parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, mais c'est la première fois qu'elle se distingue à l'échelle mondiale.

« Chez Agnico Eagle, le développement durable est un état d’esprit, et nous le voyons comme une opportunité de faire mieux, de nous améliorer constamment et de nous acquitter de nos responsabilités et nos promesses envers nos parties prenantes. »

- Sean Boyd, vice-président du conseil et chef de la direction d'Agnico Eagle