Agnico Eagle est sur son erre d'aller

La minière Agnico Eagle roule à plein régime. 541 000 onces d'or ont été produites lors du troisième trimestre de 2021.

C'est un quatrième trimestre record consécutif pour l'entreprise. Les trois propriétés d'Agnico Eagle en Abitibi-Témiscamingue, Goldex, LaRonde et Canadian Malartic (détenu à 50%) ont très bien performé dans les derniers mois.

« On a quand même au-delà de 40% de la production qui provient de nos mines de l'Abitibi. Dans les dernières années, on a beaucoup investi dans nos mines au Nunavut. Elles ont pris leur erre d'aller. Additionner aux bonnes performances de tous nos autres sites en Abitibi, en Finlande et au Mexique, ça amène des productions records. »

- Daniel Paré, vice-président, Exploitation - Est du Canada chez Agnico Eagle